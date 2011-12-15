巴总统扎尔达里已出院--发言人

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透伊斯兰堡12月14日电---巴基斯坦总统扎尔达里(Asif Ali Zardari)的发言人表示，扎尔达里周三已从迪拜一家医院出院。
现年56岁的扎尔达里上周初被紧急送往医院，由此引发了他可能辞职的传言。
总统发言人巴巴尔(Farhatullah Babar)表示："扎尔达里总统已经出院，并搬到他在迪拜的住所。"
总统办公室周三早些时候发布其医生的声明称，扎尔达里因左胳膊麻木抽搐入院，曾几秒钟失去意识。
医生Khaldoun Taha说："所有的检查结果都在正常范围，他被留院观察了几日。"他补充道，扎尔达里现在家中静养，并继续服用常规的心脏药物。
消息人士上周表示，扎尔达里可能短暂性脑缺血发作。该病可产生类似中风的症状，但不会对大脑产生持久损伤。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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