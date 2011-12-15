巴总统扎尔达里已出院--发言人

路透伊斯兰堡12月14日电---巴基斯坦总统扎尔达里(Asif Ali Zardari)的发言人表示，扎尔达里周三已从迪拜一家医院出院。

现年56岁的扎尔达里上周初被紧急送往医院，由此引发了他可能辞职的传言。

总统发言人巴巴尔(Farhatullah Babar)表示："扎尔达里总统已经出院，并搬到他在迪拜的住所。"

总统办公室周三早些时候发布其医生的声明称，扎尔达里因左胳膊麻木抽搐入院，曾几秒钟失去意识。

医生Khaldoun Taha说："所有的检查结果都在正常范围，他被留院观察了几日。"他补充道，扎尔达里现在家中静养，并继续服用常规的心脏药物。

消息人士上周表示，扎尔达里可能短暂性脑缺血发作。该病可产生类似中风的症状，但不会对大脑产生持久损伤。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。