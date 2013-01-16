巴最高法院下令逮捕总理 该国政局动荡加深

巴基斯坦最高法院下令逮捕卷入电力项目相关贪污案的总理阿什拉夫。在此之前，巴基斯坦民众在首都举行示威要求总理辞职。总理逮捕令与民众的街头抗议引发政治家担忧，他们担心军方与司法部门合作，迫使民选领导人下台。不过巴基斯坦人民党领导的执政联盟在议会仍拥有多数席位。路透