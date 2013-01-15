巴基斯坦最高法院下令逮捕总理

美国国会两周休会期到来前 众议院未能达成医改协议
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透伊斯兰堡1月15日 - 巴基斯坦电视台报导称，巴基斯坦最高法院下令逮捕卷入电力项目相关贪污案的总理阿什拉夫。此举将令该国出现新的政治动荡。
在此之前，巴基斯坦成千上万的民众在首都举行示威要求总理辞职。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。