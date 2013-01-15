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时事要闻 | 2013年 1月 15日 星期二 18:16 BJT

巴基斯坦最高法院下令逮捕总理

路透伊斯兰堡1月15日 - 巴基斯坦电视台报导称，巴基斯坦最高法院下令逮捕卷入电力项目相关贪污案的总理阿什拉夫。此举将令该国出现新的政治动荡。

在此之前，巴基斯坦成千上万的民众在首都举行示威要求总理辞职。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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