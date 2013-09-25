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时事要闻 | 2013年 9月 25日 星期三 14:50 BJT

巴基斯坦强震已造成至少208人遇难

路透巴基斯坦奎达9月25日（记者 Gul Yusufzai） - 巴基斯坦官员称，截止到周三，该国俾路支省发生的强烈地震已经造成至少208人死亡。

这次地震发生在周二下午，南亚地区均有震感。美国地质调查局(USGS)称此次地震的震级达到7.8级。

在受灾最严重的阿瓦兰(Awaran)地区，地震摧毁了房屋，切断了通讯。此次地震威力之大，以致阿拉伯海沿岸附近震后出现一座小岛。

阿瓦兰地区的一名高官Abdul Rasheed Gogazai在电话中对路透表示：“我们已经开始掩埋尸体。”

他说，至少有373人受伤。

巴基斯坦军方已部署直升飞机和数以百计的士兵协助进行援救工作。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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