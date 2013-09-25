巴基斯坦强震已造成至少208人遇难

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透巴基斯坦奎达9月25日（记者 Gul Yusufzai） - 巴基斯坦官员称，截止到周三，该国俾路支省发生的强烈地震已经造成至少208人死亡。
这次地震发生在周二下午，南亚地区均有震感。美国地质调查局(USGS)称此次地震的震级达到7.8级。
在受灾最严重的阿瓦兰(Awaran)地区，地震摧毁了房屋，切断了通讯。此次地震威力之大，以致阿拉伯海沿岸附近震后出现一座小岛。
阿瓦兰地区的一名高官Abdul Rasheed Gogazai在电话中对路透表示：“我们已经开始掩埋尸体。”
他说，至少有373人受伤。
巴基斯坦军方已部署直升飞机和数以百计的士兵协助进行援救工作。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透意大利卢卡4月10日 - 七国集团(G7)外长周一将举行年会，欧洲与日本料在会中寻求美国对一系列问题清楚表态，尤其是叙利亚问题。
路透北京4月10日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。