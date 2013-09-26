巴基斯坦强震遇难人数增加至327人

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透巴基斯坦奎达9月25日(记者 Gul Yusufzai) - 当地官员称，周三在巴基斯坦南部发生的强震造成的死亡人数已上升到327人。
巴基斯坦军队空运数百名士兵，帮助进行灾后救援。这也是自2005年以来巴基斯坦发生的最严重的地震。2005年，巴基斯坦北部发生地震，造成大约7.5万人死亡。
周二的地震发生在巴基斯坦地震频发的俾路支省，整个南亚地区均有震感。
在受灾最严重的阿瓦兰(Awaran)地区，该地区一名高官Abdul Rasheed Gogazai对路透表示：“迄今已在阿瓦兰地区找到285具尸体。”
该地区大约有20万人口。
救援队很难迅速抵达偏远地区，一些官员表示，死亡人数很可能继续增加，因救援人员进一步深入山区进行损害评估。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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