巴基斯坦强震遇难人数增加至327人

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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(本文由路透中文网编译提供)
路透巴基斯坦奎达9月25日 - 当地官员称，周三在巴基斯坦南部发生的强震造成的死亡人数已上升到327人。
巴基斯坦军队空运数百名士兵，帮助进行灾后救援。这也是自2005年以来巴基斯坦发生的最严重的地震。2005年，巴基斯坦北部发生地震，造成大约7.5万人死亡。
周二的地震发生在巴基斯坦地震频发的俾路支省，整个南亚地区均有震感。
在受灾最严重的阿瓦兰(Awaran)地区，该地区一名高官Abdul Rasheed Gogazai对路透表示：“迄今已在阿瓦兰地区找到285具尸体。”
该地区大约有20万人口。
救援队很难迅速抵达偏远地区，一些官员表示，死亡人数很可能继续增加，因救援人员进一步深入山区进行损害评估。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编