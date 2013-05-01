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货币新闻 | 2013年 5月 1日 星期三 15:59 BJT

更正-突发事件：巴基斯坦西北部发生规模5.7地震--美国地质调查局

(更正：因英文原文有误，第一段中地震发生时间应为“周三”，非“周四”)

路透悉尼5月1日 - 美国地质调查局(USGS)称，巴基斯坦西北部周三发生浅层地震，初步估计震度规模为5.7。

USGS称，地震距离巴基斯坦锡亚尔科特东北部大约140公里，发生在GMT时间6:57，震源深度仅为10公里。

上月伊朗大地震时对巴基斯坦造成严重破坏，造成至少35人丧失，数以百计的房屋受到破坏。(完)

(编译 李春喜 审校 李婷仪)
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