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货币新闻 | 2013年 5月 1日 星期三 17:02 BJT

更正-突发事件：印度北部发生5.7级地震--美国地质调查局

(更正：因英文原文有误，改正地震地点与时间)

路透悉尼5月1日 - 美国地质调查局(USGS)称，印度北部周三发生浅层地震，初步强度为5.7级。

USGS称，地震距离印度Bhadarwah东北部大约17公里，发生在GMT时间6:57，震源深度仅为10公里。(完)

(编译 李春喜 审校 李婷仪)
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