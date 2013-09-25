巴基斯坦强震已造成至少208人遇难

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴基斯坦奎达9月25日 - 巴基斯坦官员称，截止到周三，该国俾路支省发生的强烈地震已经造成至少208人死亡。
这次地震发生在周二下午，南亚地区均有震感。美国地质调查局(USGS)称此次地震的震级达到7.8级。
在受灾最严重的阿瓦兰(Awaran)地区，地震摧毁了房屋，切断了通讯。此次地震威力之大，以致阿拉伯海沿岸附近震后出现一座小岛。
阿瓦兰地区的一名高官Abdul Rasheed Gogazai在电话中对路透表示：“我们已经开始掩埋尸体。”
他说，至少有373人受伤。
巴基斯坦军方已部署直升飞机和数以百计的士兵协助进行援救工作。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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