巴基斯坦强震已造成至少208人遇难

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴基斯坦奎达9月25日 - 巴基斯坦官员称，截止到周三，该国俾路支省发生的强烈地震已经造成至少208人死亡。

这次地震发生在周二下午，南亚地区均有震感。美国地质调查局(USGS)称此次地震的震级达到7.8级。

在受灾最严重的阿瓦兰(Awaran)地区，地震摧毁了房屋，切断了通讯。此次地震威力之大，以致阿拉伯海沿岸附近震后出现一座小岛。

阿瓦兰地区的一名高官Abdul Rasheed Gogazai在电话中对路透表示：“我们已经开始掩埋尸体。”

他说，至少有373人受伤。

巴基斯坦军方已部署直升飞机和数以百计的士兵协助进行援救工作。(完)