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时事要闻 | 2014年 12月 16日 星期二 15:34 BJT

巴基斯坦一所学校内数百师生被劫持

路透白沙瓦12月16日 - 据现场的巴基斯坦军方官员称，数名持枪者周二在白沙瓦一所学校内劫持数百名学生和教师。

在现场的路透记者能听到学校内传来猛烈的枪炮声，士兵已经包围了这座学校。

军方官员称，至少6名武装分子闯入了这所军方的学校。据信学校内有约500名学生和教师。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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