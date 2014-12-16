塔利班武装分子袭击巴基斯坦一所学校（更新版）

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
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路透白沙瓦12月16日 - 据现场的巴基斯坦军方官员称，塔利班武装分子周二在白沙瓦一所学校内劫持数百名学生和教师。
在现场的路透记者能听到学校内传来猛烈的枪炮声，士兵包围了这座学校。有急救车将受伤学生送往医院。
校车司机Jamshed Khan说：“我们当时站在学校外边，突然就听到枪声，一片混乱，能听到孩子们和教师们的尖叫声。”
军方官员称，至少6名武装分子闯入了这所军方的学校。据信学校内有约500名学生和教师。
塔利班发言人Muhammad Umar Khorasani告诉路透：“我们的自杀式袭击者进入了学校，给他们的指令是不要伤害学生，针对的是军方人员。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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