塔利班袭击巴基斯坦一所学校 至少126人死亡

路透巴基斯坦白沙瓦12月16日（记者 Jibran Ahmad） - 塔利班武装人员周二闯入白沙瓦市一所军方管理的学校，将数百名师生挟持为人质，目前已造成至少126人死亡、122人受伤。这是数年来该国遭到的最血腥武装袭击。

军方称，军人包围了出事建筑，正采取行动营救受困的孩子们。路透在现场的一位记者称，他能听到学校内传来的激烈交火声。

Khyber Pakhtunkhwa省首席部长秘书处的信息官员Bahramand Khan称，至少126人已经死亡，122人受伤，伤亡人数可能还会增加。他还表示，死者中有超过100名学生。白沙瓦是Khyber Pakhtunkhwa省的首府。

目前尚不清楚部分或全部遇难儿童是被武装人员所杀害，还是在随后武装人员与巴基斯坦安全部队的交火中身亡的。

外面，直升机在头顶盘旋，救护车在将受伤的儿童送往医院。

一位省级官员称，学校内仍有不明数量的儿童被挟持为人质。他做出此番讲话时，距离袭击已有约3小时。

袭击发生后，巴基斯坦塔利班立刻宣布对事件负责。

“我们选择军方学校发动袭击，是因为政府在将目标对准我们的家人和女人。我们希望他们能感受到我们的痛苦，”塔利班发言人Muhammad Umar Khorasani称。

巴基斯坦军方发表声明称，许多人质已被撤离，但没有提到具体数字。

“军队的营救行动仍在进行，交火在继续，很多师生已被撤离，报告称一些学生和老师被恐怖分子杀害，”巴基斯坦军方发表英文声明称。

现场的军方官员称，进入这所学校的至少有六名武装人员，据信当时校内有约500名师生。

军方在Twitter上表示，四名塔利班武装分子已经死亡，正在搜寻其他武装分子。

巴基斯坦总理谢里夫对袭击予以谴责，称他正在赶往白沙瓦的路上。

“我无法留在伊斯兰堡，这是野蛮人造成的全国性悲剧。这些都是我的孩子们，”他在声明中称。

“这是我的损失，这是国家的损失。我现在将赶往白沙瓦，我将亲自指挥这次行动。”（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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