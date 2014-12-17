塔利班血洗巴基斯坦校园 至少141人遇害

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透白沙瓦12月16日（记者 Jibran Ahmad/Mehreen Zahra-Malik） - 目击者称，塔利班武装分子周二闯入巴基斯坦白沙瓦的一所学校并开火，至少132名学生、9名教职员工丧生。这是该国近年来最严重的血腥屠杀事件。
武装分子从后门进入了这所堪称戒备森严的学校。八个多小时后军方宣布歼灭行动结束，9名武装分子均丧生。
此次被袭击的是一所军方公立中学，许多学生是军方人员的子女。
有受伤的学生告诉路透，武装分子进入学校后，不加选择地对学生和教师开火，多数遇害者当场丧生。
塔利班即刻宣称对此次事件负责。
塔利班发言人Muhammad Umar Khorasani说：“我们选择军方学校作为袭击目标，是因为政府把我们的家人和妇女作为打击目标。我们要让他们体会这种痛苦。”
巴基斯坦安全部队到晚间完成了持续逾8小时的行动，期间猛烈交火。军方称，有约960名学生和教职员工被疏散。
塔利班称，这些枪手配备了自杀式炸弹背心。
巴基斯坦官员称，有121名学生和3名教职员工受伤。当地一家医院称，死伤者年龄介于10-20岁。
一些目击者称，这所学校安保严密，这些枪手之所以当时能蒙混过关，是由于其中至少有些枪手身穿巴基斯坦军队制服。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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