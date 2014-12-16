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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 16:15 BJT

塔利班武装分子袭击巴基斯坦一所学校

(本文由路透中文网编译提供)

路透白沙瓦12月16日 - 据现场的巴基斯坦军方官员称，塔利班武装分子周二在白沙瓦一所学校内劫持数百名学生和教师。

在现场的路透记者能听到学校内传来猛烈的枪炮声，士兵包围了这座学校。有急救车将受伤学生送往医院。

校车司机Jamshed Khan说：“我们当时站在学校外边，突然就听到枪声，一片混乱，能听到孩子们和教师们的尖叫声。”

军方官员称，至少6名武装分子闯入了这所军方的学校。据信学校内有约500名学生和教师。

塔利班发言人Muhammad Umar Khorasani告诉路透：“我们的自杀式袭击者进入了学校，给他们的指令是不要伤害学生，针对的是军方人员。”（完）
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