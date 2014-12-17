塔利班袭击巴基斯坦一所学校 至少126人死亡

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴基斯坦白沙瓦12月16日（记者 Jibran Ahmad） - 塔利班武装人员周二闯入白沙瓦市一所军方管理的学校，将数百名师生挟持为人质，目前已造成至少126人死亡、122人受伤。这是数年来该国遭到的最血腥武装袭击。
军方称，军人包围了出事建筑，正采取行动营救受困的孩子们。路透在现场的一位记者称，他能听到学校内传来的激烈交火声。
Khyber Pakhtunkhwa省首席部长秘书处的信息官员Bahramand Khan称，至少126人已经死亡，122人受伤，伤亡人数可能还会增加。他还表示，死者中有超过100名学生。白沙瓦是Khyber Pakhtunkhwa省的首府。
目前尚不清楚部分或全部遇难儿童是被武装人员所杀害，还是在随后武装人员与巴基斯坦安全部队的交火中身亡的。
外面，直升机在头顶盘旋，救护车在将受伤的儿童送往医院。
一位省级官员称，学校内仍有不明数量的儿童被挟持为人质。他做出此番讲话时，距离袭击已有约3小时。
袭击发生后，巴基斯坦塔利班立刻宣布对事件负责。
“我们选择军方学校发动袭击，是因为政府在将目标对准我们的家人和女人。我们希望他们能感受到我们的痛苦，”塔利班发言人Muhammad Umar Khorasani称。
巴基斯坦军方发表声明称，许多人质已被撤离，但没有提到具体数字。
“军队的营救行动仍在进行，交火在继续，很多师生已被撤离，报告称一些学生和老师被恐怖分子杀害，”巴基斯坦军方发表英文声明称。
现场的军方官员称，进入这所学校的至少有六名武装人员，据信当时校内有约500名师生。
军方在Twitter上表示，四名塔利班武装分子已经死亡，正在搜寻其他武装分子。
巴基斯坦总理谢里夫对袭击予以谴责，称他正在赶往白沙瓦的路上。
“我无法留在伊斯兰堡，这是野蛮人造成的全国性悲剧。这些都是我的孩子们，”他在声明中称。
“这是我的损失，这是国家的损失。我现在将赶往白沙瓦，我将亲自指挥这次行动。”（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
=============================今日重要政经日程==========================
路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12