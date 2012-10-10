巴基斯坦反塔利班女童遭枪击受重伤

路透巴基斯坦白沙瓦10月9日电（记者 Jibran Ahmad）---巴基斯坦当局称，塔利班枪手周二枪击了一名14岁女学生，导致其身受重伤。

在伊斯兰堡西北的斯瓦特山谷（Swat valley），枪手向Malala Yousufzai要乘坐的校车开火，她头部和颈部中弹。警方表示，另有两名女学生当时也受伤。

Yousufzai因敢于发表反对巴基斯坦塔利班的言论而出名，这些强硬的伊斯兰分子甚至连巴政府似乎都在忍让。

巴政府与塔利班2009年初达成在斯瓦特山谷停火的协议，实际上承认了这些武装分子对这个山谷的控制。当地美丽湖光山色长久以来曾吸引众多游人。

塔利班建立了法庭，对当地居民行使处决权，并关闭了女校，其中也包括Yousufzai上学的学校。

2009年稍晚，政府军发起攻击并重新夺回了对斯瓦特山谷的控制权。Yousufzai後来获得了该国最高荣誉平民奖，并获得儿童活动人士国际奖项的提名。

自那以後，她曾多次受到威胁。目击者告诉警方，枪手周二来到她所在的学校，指名找她。当她走出教室，走向校车的时候，她中弹了。

塔利班发言人Ehsanullah Ehsan称，该组织对这起枪击事件负责。当地医院的医生Lal Noor表示，医生们正在尽全力抢救Yousufzai。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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