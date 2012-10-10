巴基斯坦反塔利班女童遭枪击受重伤

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透巴基斯坦白沙瓦10月9日电（记者 Jibran Ahmad）---巴基斯坦当局称，塔利班枪手周二枪击了一名14岁女学生，导致其身受重伤。
在伊斯兰堡西北的斯瓦特山谷（Swat valley），枪手向Malala Yousufzai要乘坐的校车开火，她头部和颈部中弹。警方表示，另有两名女学生当时也受伤。
Yousufzai因敢于发表反对巴基斯坦塔利班的言论而出名，这些强硬的伊斯兰分子甚至连巴政府似乎都在忍让。
巴政府与塔利班2009年初达成在斯瓦特山谷停火的协议，实际上承认了这些武装分子对这个山谷的控制。当地美丽湖光山色长久以来曾吸引众多游人。
塔利班建立了法庭，对当地居民行使处决权，并关闭了女校，其中也包括Yousufzai上学的学校。
2009年稍晚，政府军发起攻击并重新夺回了对斯瓦特山谷的控制权。Yousufzai後来获得了该国最高荣誉平民奖，并获得儿童活动人士国际奖项的提名。
自那以後，她曾多次受到威胁。目击者告诉警方，枪手周二来到她所在的学校，指名找她。当她走出教室，走向校车的时候，她中弹了。
塔利班发言人Ehsanullah Ehsan称，该组织对这起枪击事件负责。当地医院的医生Lal Noor表示，医生们正在尽全力抢救Yousufzai。（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
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