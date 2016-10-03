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中国财经 | 2016年 10月 3日 星期一 14:22 BJT

巴基斯坦证交所称收到上海证交所收购多达40%股权的意向

路透卡拉奇10月3日 - 巴基斯坦证券交易所.KA负责人周一称，已收到上海证券交易所.SSEA等国际企业收购股权的意向。

巴基斯坦证交所一直在寻求战略投资者，7月时曾邀请数家公司对收购其多达40%的股权表达意向。

“在8月末、9月初收到了收购意向，包括上海证券交易所，”巴基斯坦证券交易所执行董事Nadeem Naqvi在电话中对路透表示。

上交所未对评论请求予以回复。(完)

(编译 艾茂林/王洋; 审校 孙茉莉)

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