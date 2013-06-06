谢里夫就任巴基斯坦总理 呼吁美国停止无人机空袭

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡6月5日(记者 Mehreen Zahra-Malik) - 巴基斯坦新一届国民议会周三正式选举纳瓦兹·谢里夫(Nawaz Sharif)为该国新一届政府总理。谢里夫再次呼吁美国停止在巴基斯坦地区的无人机空袭。
谢里夫1999年因军事政变下台，其领导的巴基斯坦穆斯林联盟谢里夫派(PML-N)在今年5月11日的选举中赢得足够多的席位，无需与其他党派组建联合政府。
谢里夫新一届内阁将面临诸多挑战，包括武装分子活动、教派纷争、经济几近崩溃、与华盛顿的盟友关系以及印巴关系等问题。
“这种每天都在进行的无人机空袭必须立即停止，”谢里夫在对议会发表演说时称。“其他国家必须尊重我们的主权并顾及到我们的关切。”
在美国上周对巴基斯坦北瓦济里斯坦(North Waziristan)地区的无人机空袭中，塔利班二号人物被打死。无人机问题为该国议会大选的主要议题之一。这次空袭也是自美国总统奥巴马宣布缩减无人机计划后，首次见诸报端的袭击。
谢里夫在其就职演说中没有提及塔利班。但此前在竞选演讲中曾表示要“结束无法律的状态以及恐怖主义”，并提出与武装分子对话的建议。
美国为巴基斯坦的长期盟友，但两国关系目前出现间隙。美国指责巴基斯坦政府支持在阿富汗边境同美军作战的武装分子，而巴基斯坦则对自身主权问题表示出更多关切。(完)
编译：辛毅 发稿：张家伟
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