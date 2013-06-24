版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 6月 24日 星期一 13:48 BJT

九名外国登山者在巴基斯坦遇袭身亡

巴基斯坦警方称，武装分子周日冲进巴基斯坦北部一处登山营地，枪杀了九名外国登山者和一名巴基斯坦向导。遇难者中包括五名乌克兰人，三名中国人以及一名俄罗斯公民。当地官员称一名中国登山者顺利逃脱幸免于难。真主旅以及塔利班先后声称对此次袭击负责。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐