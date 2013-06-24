九名外国登山者在巴基斯坦遇袭身亡

路透白沙瓦6月23日(记者 Jibran Ahmed) - 巴基斯坦警方称，武装分子周日冲进巴基斯坦北部一处登山营地，枪杀了九名外国登山者和一名巴基斯坦向导。

警方称，至少15名袭击者身着当地民兵制服，在夜里1点袭击了这一营地。这支原本打算攀登巴基斯坦南伽帕尔巴特峰(Nanga Parbat)的登山队正在营地休息，南伽峰海拔8,125米，为世界最高山峰之一。

遇难者中包括五名乌克兰人，三名中国人以及一名俄罗斯公民。当地官员称一名中国登山者顺利逃脱幸免于难。

这一惨案是近年来巴基斯坦境内针对外国人的最严重袭击之一，显示武装分子势力已深入到山区。高山地区原本被认为相对安全。

美国方面表示，其中一名遇难者持有美国护照，但没有透露更多细节。

真主旅(Jundullah)以及塔利班先后声称对此次袭击负责。

真主旅发言人Ahmed Marwat通过电话向路透称，“这些外国人是我们的敌人，我们骄傲地表示，他们是我们杀的，而我们在将来还会继续这样的袭击，”这一组织近年来还声称对巴基斯坦北部的几起袭击事件负责。

随后塔利班又表示对这一事件负责，称在美军今年5月实施的无人机打击中，该组织二号人物拉赫曼(Wali-ur-Rehman)身亡，袭击是为其复仇。

“无人机袭击杀死了我们的领导人，我们要报仇，”塔利班发言人Ehsanullah Ehsan称，“我们还会继续袭击外国人，以此抗议无人机袭击。”(完)

编译：辛毅 发稿：王凤昌

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