美巴料很快就阿富汗供给线达成共识

路透伊斯兰堡7月2日电（记者 Michael Georgy/Missy Ryan）---巴基斯坦一名官员周一称，美国和巴基斯坦料很快在重新开放地面供给线问题上达成共识，这对北约驻阿富汗军队的供给非常重要。此举可能缓解两国长达七个月的紧张局面。

这名高级安全官员对路透表示，可能很快宣布一份协议，有望结束两国的紧张关系。去年11月，北约战机在巴基斯坦和阿富汗边境发动的空袭导致24名巴基斯坦官兵阵亡。

周二，巴基斯坦政府和国防高级官员将开会讨论供给线问题。美国副国务卿奈兹（Thomas Nides）结束与巴基斯坦官员的会谈於周一返回了华盛顿。

“情况看上去很乐观。”另外一名巴基斯坦政府匿名官员也表示。

美国驻巴使馆官员拒绝透露是否很快会达成协议。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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