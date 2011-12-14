美国冻结7亿美元对巴基斯坦援助款

路透伊斯兰堡12月13日电（记者 Qasim Nauman/Augustine Anthony）---美国国会冻结了对巴基斯坦的七亿美元援助资金，直到巴方确保帮助美国限制该地区自制爆炸装置的扩散。一位巴方参议员表示，此举不明智，可能进一步加剧两国紧张关系。

美国国内惩罚巴基斯坦的呼声渐高，因该国未能对激进组织采取行动，甚至为他们提供帮助。5月，美军采取秘密行动，在巴基斯坦境内将基地组织领导人本拉登击毙。

巴基斯坦参议院外交事务委员会主席Salim Saifullah警告称，美国国会冻结援助款可能恶化本已低迷的双边关系。

"我觉得此举并不明智，可能损害双边关系。应该努力加强合作。我觉得此举不会有什麽好结果。"他告诉路透。

美国希望"巴基斯坦承诺对抗针对盟军的自制爆炸装置"，美国众议院民主党议员Howard McKeon称。

2001年以来，美国已经向巴基斯坦提供了约200亿美元安全和经济援助，大部分以对抗激进组织补偿款的形式发放。

有些人建议美国根据巴基斯坦对抗激进组织的情况，有条件地对该国进行援助。巴基斯坦民选领导人曾表示，削减援助只会强化公众的反美情绪。

巴基斯坦称，该国已经竭尽全力对抗基地组织和塔利班，自从2001年参加美国领导的战争以来，已经有数千将士阵亡，有些甚至死於盟军之手。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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