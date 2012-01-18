美国特使当前不可访问巴基斯坦--巴官员

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透伊斯兰堡1月18日电（记者 Qasim Nauman）---巴基斯坦一名高级政府官员周三对路透表示，巴基斯坦已经告知美国特使格罗斯曼（Marc Grossman），当前他不能访问该国，凸显双方紧张情势。
这位官员没有透露拒绝格罗斯曼来访的原因。
去年11月26日北约空袭导致24名巴基斯坦官兵丧生，令巴美两国关系降温至数年来的低点。
"格罗斯曼大使要求访问巴基斯坦，但是我们向他传递的信息是：当前不可能。"这位不愿具名的巴方官员称。
美国国务卿希拉里上周三表示，格罗斯曼本周将访问阿富汗和卡塔尔。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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