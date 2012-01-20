独家：美巴关系依然僵持 重估工作仍在进行

路透伊斯兰堡1月19日电（记者 Michael Georgy/Chris Allbritton）---巴基斯坦外交部长希娜（Hina Rabbani Khar）表示，该国与美国的关系依然僵持，美方不应强行推动巴政府打击激进组织或将他们带到阿富汗的和平进程中。

希娜周四接受路透采访时说：“正如我们所言，眼下重新评估（与美国关系）的工作正在进行中，因此在没有完成前，我们无法开始重新接触。”

北约去年11月26日空袭巴基斯坦与阿富汗接壤的边境地区，导致24名巴方士兵死亡，此事令美国和巴基斯坦的关系急剧降至数年来的冰点。

希娜称，该国与美国关系的提案几天内就能出台。

“正如我们所言，我们正在试图推动此事。我知道相关提议已经完成，我们将在时机适当时召开议会联合会议。此事的提案几天内就能出台。”

“我想说的是，在我们开始重新接触前，他们（与美国的关系）依然僵持。”

巴基斯坦敦促美国保持耐心，希望美方在行动前更多了解该地区事务的复杂性，指出施压只能破坏安抚阿富汗的努力。

她强调，北约或美国再次入侵巴基斯坦领土将有害无益。

“我们不能接受外国军队踏上我们的土地、我们不能接受任何不尊重我们边境神圣性的行为。”

“直接说，我们认为我们与美国的关系和联系都将极为重要。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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