巴基斯坦奎塔炸弹袭击致64人丧生

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译并提供)
路透巴基斯坦奎塔2月16日（记者 Gul Yousufzai） - 巴基斯坦警方称，逊尼派穆斯林极端分子在奎塔实施的炸弹袭击周六导致64人死亡，其中包括学校儿童。
逊尼派穆斯林组织羌城军（Lashkar-e-Jhangvi）一名发言人宣布对该爆炸袭击负责。爆炸在该城市的主要集市、一家学校和一座电脑中心造成死伤。警方称，大多数受害者为什叶派穆斯林。
燃烧过的书包和书本到处散落。
“这是一枚自制爆炸装置，安装在一辆摩托车上。这是又一起针对什叶派穆斯林的恐怖行为，”奎塔警方官员Wazir Khan Nasir表示。
“我看到很多妇女和孩子的尸体。至少12个人在爆炸中被烧死，”一名医院里的目击者说道。（完）
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。