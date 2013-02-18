巴基斯坦奎塔炸弹袭击致64人丧生

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路透巴基斯坦奎塔2月16日（记者 Gul Yousufzai） - 巴基斯坦警方称，逊尼派穆斯林极端分子在奎塔实施的炸弹袭击周六导致64人死亡，其中包括学校儿童。

逊尼派穆斯林组织羌城军（Lashkar-e-Jhangvi）一名发言人宣布对该爆炸袭击负责。爆炸在该城市的主要集市、一家学校和一座电脑中心造成死伤。警方称，大多数受害者为什叶派穆斯林。

燃烧过的书包和书本到处散落。

“这是一枚自制爆炸装置，安装在一辆摩托车上。这是又一起针对什叶派穆斯林的恐怖行为，”奎塔警方官员Wazir Khan Nasir表示。