版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 1月 17日 星期四 10:34 BJT

巴基斯坦警告反政府牧师的抗议活动

巴基斯坦内政部长Rehman Malik周三警告并要求在议会附近扎营的一名反政府穆斯林牧师和数千抗议者散去，称当局获得情报，这些抗议者可能遭到武装分子袭击。Malik并称若发生袭击事件，将追究Muhammad Tahirul Qadri牧师的责任。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐