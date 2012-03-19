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时事要闻 | 2012年 3月 19日 星期一 10:46 BJT

“故宫大盗”石柏魁被判13年--新华

路透北京3月19日---新华社报导,震惊海内外的中国故宫被盗案周一在北京市二中院宣判,28岁的“故宫大盗”--石柏魁被判有期徒刑13年,剥夺政治权利三年,并处罚金1.3万元人民币.

2011年5月8日,28岁的石柏魁来到北京故宫博物院的斋宫诚肃殿,盗走香港两依藏博物馆展出的九件展品.

故宫又被称作紫禁城,是清代皇家施政及生活之重地,历来都披着神密的面纱.此盗窃案的发生,令海内外华人对故宫的管理都十分担忧.(完)

--记者 毕晓雯 ; 审校 黄凯

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