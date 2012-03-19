“故宫大盗”石柏魁被判13年--新华

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京3月19日---新华社报导,震惊海内外的中国故宫被盗案周一在北京市二中院宣判,28岁的“故宫大盗”--石柏魁被判有期徒刑13年,剥夺政治权利三年,并处罚金1.3万元人民币.
2011年5月8日,28岁的石柏魁来到北京故宫博物院的斋宫诚肃殿,盗走香港两依藏博物馆展出的九件展品.
故宫又被称作紫禁城,是清代皇家施政及生活之重地,历来都披着神密的面纱.此盗窃案的发生,令海内外华人对故宫的管理都十分担忧.(完)
--记者 毕晓雯 ; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。