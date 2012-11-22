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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 22日 星期四 10:24 BJT

巴勒斯坦特使将访华讨论加沙危机

中国外交部周三称，巴勒斯坦总统特使、巴人民党总书记萨利希将将於11月22-24日访华讨论加沙危机，同时中国也在接触冲突中的所有相关方，以寻找危机解决方案。图为加沙遭以色列空袭後的场面。路透

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