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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 26日 星期一 11:05 BJT

巴勒斯坦称中国支持巴加入联合国

巴勒斯坦总统特使萨利希称，中国支持巴勒斯坦加入联合国。萨利希对中国进行了为期三天的访问，讨论加沙局势。中国外交部称，中国坚定支持巴勒斯坦人民争取恢复民族合法权利的正义事业，支持巴勒斯坦加入联合国等国际组织。图为以色列空袭后的加沙。路透

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