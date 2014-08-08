巴以谈判仍无结果 可能不会延长停火协议--消息

路透开罗8月8日 - 一名巴勒斯坦方面的消息人士周五在开罗表示，巴以双方在埃及调停的谈判中尚未达成协议，目前为期72小时的停火协议还有最后一小时就要结束。根据当前的状况，巴勒斯坦各派可能拒绝将停火协议延长。

“谈判进行得非常艰苦，还没有产生最终结果，”该巴方代表匿名表示。“很有可能拒绝延长停火，声明将由我们在加沙的同胞发布。”(完)