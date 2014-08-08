以巴停火协商不成 巴勒斯坦武装分子再度向以色列开火

路透加沙/耶路撒冷8月8日 - 在埃及开罗召开的协调会未能展延此前的72小时停战协议后，加沙地带巴勒斯坦武装份子周五再度向以色列境内发射火箭弹；这场战事已经延续一个月之久。

以色列南部响起火箭弹攻击警报之际，军方称自停火协议届期失效后，哈马斯已经从加沙地带发射了至少18枚火箭弹，以色列的“铁幕”拦截系统则是拦下了其中两枚。目前尚未传出伤亡及灾损。

加沙武装份子表示，他们在周五总计发射了10枚火箭弹。一名以色列安全官员表示，在停火协议失效后，特拉维夫Ben-Gurion机场一度暂停营运45分钟，因该机场可能在部分火箭弹的射程范围内。

尽管以色列警告称，将会对新一波的火箭弹攻击做出强力回应，但以色列军方未立即在加沙走廊采取军事行动。

以色列之前曾表示，已经准备好同意展延由埃及调停的停战协议；这场战争已经让哈马斯控制的加沙地带备受打击。

哈马斯发言人表示，巴勒斯坦各派别未就延长停火达成一致意见，但将继续在开罗的谈判。

巴勒斯坦人要求以色列原则上同意他们的诉求，包括解除对加沙地带的封锁，释放巴勒斯坦囚犯以及开放一处出海港口。

哈马斯武装力量在周四稍晚发布了一份声明，警告巴勒斯坦谈判者不要同意延长停火，除非以色列做出妥协让步。

以色列基本无意放松对加沙的海上封锁，以及对陆路交通和空中的管控，他们怀疑哈马斯将利用这个机会从海外进口武器补充库存。

以色列战略事务部长Yuval Steinitz通过军方电台发表讲话，增大了以色列重新发动地面进攻的前景，夺取对加沙地带的控制权，从而推翻哈马斯政权。

但以色列总理内塔尼亚胡对于此类行动未表现出明显倾向。（完）

(编译/审校 张明钧/高琦/李春喜)

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