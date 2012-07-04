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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 4日 星期三 16:06 BJT

瑞士机构称在阿拉法特遗物中发现钋

瑞士一家机构周三表示，在对已故巴勒斯坦领导人阿拉法特遗物的检测中发现了有毒元素钋，其衣服、牙刷和头巾中均测出非正常水平的钋。该物质是一种罕见的高放射性元素。阿拉法特的遗孀要求将其遗体挖出接受进一步检测。

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