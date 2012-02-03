潘基文称解决巴以冲突时间不多 呼吁双方恢复和谈

路透耶路撒冷2月2日电---联合国秘书长潘基文周四称，以色列和巴勒斯坦解决他们冲突所剩的时间已经不多，两国应将恢复停滞的和谈视为当务之急。

潘基文结束对以色列和巴勒斯坦为期两天的访问後表示，他在访问期间曾分别会见以色列总理内塔尼亚胡和巴勒斯坦总统阿巴斯，推动双方尽快重启和谈。

他在荷兹利亚（Herzliya）发表讲话时称，“我们的当务之急是恢复谈判，不仅仅是进行程序性的谈判，而是要真诚且实质性的谈判，以解决核心问题。”

由美国促成的巴以和谈，因犹太人定居点建设纠纷在2010年破裂。

潘基文表示，他将“不遗余力地”协助双方谈判，解决建立独立的巴勒斯坦国涉及的纠纷。

“我认为时间正在耗尽，”他补充说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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