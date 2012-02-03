潘基文称解决巴以冲突时间不多 呼吁双方恢复和谈

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透耶路撒冷2月2日电---联合国秘书长潘基文周四称，以色列和巴勒斯坦解决他们冲突所剩的时间已经不多，两国应将恢复停滞的和谈视为当务之急。
潘基文结束对以色列和巴勒斯坦为期两天的访问後表示，他在访问期间曾分别会见以色列总理内塔尼亚胡和巴勒斯坦总统阿巴斯，推动双方尽快重启和谈。
他在荷兹利亚（Herzliya）发表讲话时称，“我们的当务之急是恢复谈判，不仅仅是进行程序性的谈判，而是要真诚且实质性的谈判，以解决核心问题。”
由美国促成的巴以和谈，因犹太人定居点建设纠纷在2010年破裂。
潘基文表示，他将“不遗余力地”协助双方谈判，解决建立独立的巴勒斯坦国涉及的纠纷。
“我认为时间正在耗尽，”他补充说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。