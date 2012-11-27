阿拉法特遗骸被挖出 提取遗骨样本

路透约旦河西岸拉马拉11月27日电---巴勒斯坦官方广播报导称，巴勒斯坦前领导人阿拉法特的遗骸周二在时隔八年後被挖出。这是针对其可能遭毒杀调查的一部分。

今年8月，法国开始在巴黎对阿拉法特之死展开谋杀调查。此前一家瑞士机构称，他们在阿拉法特的衣物中发现了高水平的放射性钋。

由来自瑞士、法国和俄罗斯的专家组成的调查小组将从阿拉法特的遗骸中提取样本，确定能否检测到有毒物质。阿拉法特的遗骸将在当天晚些时候以最高军事荣誉重新埋藏。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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