阿拉法特遗骸被挖出 提取遗骨样本

欧盟执委会主席容克称两年内无法就英国退欧安排达成协议
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透约旦河西岸拉马拉11月27日电---巴勒斯坦官方广播报导称，巴勒斯坦前领导人阿拉法特的遗骸周二在时隔八年後被挖出。这是针对其可能遭毒杀调查的一部分。
今年8月，法国开始在巴黎对阿拉法特之死展开谋杀调查。此前一家瑞士机构称，他们在阿拉法特的衣物中发现了高水平的放射性钋。
由来自瑞士、法国和俄罗斯的专家组成的调查小组将从阿拉法特的遗骸中提取样本，确定能否检测到有毒物质。阿拉法特的遗骸将在当天晚些时候以最高军事荣誉重新埋藏。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”