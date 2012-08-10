瑞士实验室将协助调查阿拉法特死因 但设前提条件

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透约旦河西岸拉马拉8月8日电（记者 Noah Browning）---瑞士辐射物理研究所发言人周三称，该实验室将协助调查巴勒斯坦前领导人阿拉法特死因，前提是调查结果不被用於政治目的。
调查阿拉法特死因的委员会要求该研究所帮助验尸，之前正是该研究所在阿拉法特遗孀提供的阿拉法特衣物中检测出了放射性元素钋。
该研究所发言人克里斯丁（Darcy Christen）在给路透的邮件中称：“我们接到了巴勒斯坦民族权力机构的邀请，我们正在考虑如何恰当回复。”
“我们主要关心的是，要确保我们参与工作的独立性、可信性和透明度。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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