瑞士机构称在阿拉法特遗物中发现钋

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透苏黎世7月3日电(记者 Katharina Bart)---瑞士一家机构周三表示，在已故巴勒斯坦领导人阿拉法特的遗物中发现了有毒元素钋的痕迹，他的遗孀要求将其尸体挖出接受进一步检测。
在突发疾病後，阿拉法特於2004年在法国一家医院逝世。很多巴勒斯坦人一直怀疑阿拉法特被人下毒。
Institut de Radiophysique的发言人Darcy Christen周二在接受路透采访时表示，他们在阿拉法特的遗物中发现钋-210的水平“意外地高”。
但他也强调，阿拉法特医疗报告中所述的临床症状与钋-210不符，其结论也不能作为判断阿拉法特是否被投毒的依据。
卡塔尔半岛电视台(Al Jazeera)报导称，上述这家机构检测了阿拉法特的个人遗物。阿拉法特遗孀提供了这些物品。
相关文件称，这些遗物显示出，阿拉法特的衣服、牙刷和头巾中含有非正常水平的钋。这是一种罕见的高放射性元素。
该机构负责人Francois Bochud在文件中称：“我可以向你证实，我们在阿拉法特先生的遗物中检测到了无法解释的高含量钋-210。”
Bochud称，唯一证实其发现的方法就是将阿拉法特的尸体挖出来进行检测。
他在接受半岛电视台采访时说：“但我们必须迅速行动，因为钋是会衰变的，所以如果我们等得太长，任何可能的证据都会消失。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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