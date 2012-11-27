阿拉法特遗骸被挖出 提取遗骨样本

巴勒斯坦官方广播报导称，巴勒斯坦前领导人阿拉法特的遗骸周二在时隔八年後被挖出。这是针对其可能遭毒杀调查的一部分。今年8月，法国开始在巴黎对阿拉法特之死展开谋杀调查。此前一家瑞士机构称，他们在阿拉法特的衣物中发现了高水平的放射性钋。路透