巴勒斯坦将对阿拉法特进行开棺验尸

路透耶路撒冷7月4日电（记者 Jeffrey Heller/Dan Williams）---巴勒斯坦当局周三同意将对阿拉法特进行开棺验尸，因其遗物中检出高剂量放射性元素钋，引发对其死因的怀疑。

为协助卡塔尔半岛电视台制作一部纪录片，瑞士一家机构对阿拉法特遗孀苏哈提供的阿拉法特衣物进行检测，结果发现钋-210含量高到“让人吃惊”。但该机构称，阿拉法特医疗报告中描述的症状，与钋中毒不符。

“我希望世界知道阿拉法特被谋杀的真相。”现年48岁的苏哈对半岛电视台称。她没有明确指控任何一方，但称以色列和美国都将阿拉法特视作影响和平的障碍。

阿巴斯政府称将批准苏哈的请求，对阿拉法特进行开棺验尸，但没有给出具体时间。

阿巴斯发言人称，阿巴斯政府将充分配合针对阿拉法特死因的调查，并将为之扫除障碍。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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