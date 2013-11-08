阿拉法特遗体样本检验符合中毒假设，需作司法调查--专家

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
(本文由路透中文网编译提供)
路透瑞士洛桑11月7日 - 瑞士专家周四称，巴勒斯坦前领导人阿拉法特的遗体样本显示了与钋中毒吻合的检验结果，因此即使没有他死于此的确凿证据，也应当进行司法调查。
去年11月，一个国际专家组打开阿拉法特的棺椁对遗体采样，以确定是否有证据证明阿拉法特曾被下毒。该专家组周三发布了检验结果，上述两位法医专家是专家组的成员。
“我们的观察结果符合中毒假设，不论如何，与（没有中毒的）相反假设更一致，”洛桑大学医学院法医中心主任Patrice Mangin在新闻发布会上说。
他指出，他们已经用尽各种法医检验方式对现有样本进行了检验，但也存在疑点。2004年11月在阿拉法特去世时从他遗体上提取的生物样本已经被毁。
“这些疑点足以触发更多调查，但从司法层面展开调查可寻找其他类型的证据，譬如调查巴勒斯坦人与其他人之间的联系，而非进行检测，”Mangin接受采访时对路透说。
“依我之见，在阿拉法特生活过的国家存在更多证据，”他补充说。
洛桑大学医学院放射物理研究所主任Francois Bochud称，检验结果并非确凿证据。
“我们能肯定地说阿拉法特死于钋中毒吗？对于想知道明确答案的你们而言，很不幸，答案是不能。这表明，我们的研究不允许我们断然证明钋中毒的假设。”（完）
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------