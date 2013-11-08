阿拉法特遗体样本检验符合中毒假设 需作司法调查--专家

欧元集团主席称应努力将英国退出欧盟的损害降至最低
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路透瑞士洛桑11月7日（记者 Stephanie Nebehay） -瑞士专家周四称，巴勒斯坦前领导人阿拉法特的遗体样本显示了与钋中毒吻合的检验结果，因此即使没有他死于此的确凿证据，也应当进行司法调查。
去年11月，一个国际专家组打开阿拉法特的棺椁对遗体采样，以确定是否有证据证明阿拉法特曾被下毒。该专家组周三发布了检验结果，上述两位法医专家是专家组的成员。
“我们的观察结果符合中毒假设，不论如何，与（没有中毒的）相反假设更一致，”洛桑大学医学院法医中心主任PatriceMangin在新闻发布会上说。
他指出，他们已经用尽各种法医检验方式对现有样本进行了检验，但也存在疑点。2004年11月在阿拉法特去世时从他遗体上提取的生物样本已经被毁。
“这些疑点足以触发更多调查，但从司法层面展开调查可寻找其他类型的证据，譬如调查巴勒斯坦人与其他人之间的联系，而非进行检测，”Mangin接受采访时对路透说。
“依我之见，在阿拉法特生活过的国家存在更多证据，”他补充说。
洛桑大学医学院放射物理研究所主任Francois Bochud称，检验结果并非确凿证据。
“我们能肯定地说阿拉法特死于钋中毒吗？对于想知道明确答案的你们而言，很不幸，答案是不能。这表明，我们的研究不允许我们断然证明钋中毒的假设。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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