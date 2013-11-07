阿拉法特遗孀称丈夫被用钋谋杀

路透巴黎11月6日（记者 Paul Taylor） -巴勒斯坦前领导人阿拉法特的遗孀苏哈（Suha）周三称，阿拉法特是被用放射性钋毒死的。苏哈此前收到了瑞士法医对阿拉法特遗体的检验结果。

“我们发现的是不折不扣的犯罪，是政治谋杀，”她在巴黎对路透说。

去年11月，包括洛桑大学医学院放射物理研究所专家在内的一个专家组打开阿拉法特的棺椁对遗体进行采样，针对阿拉法特被下毒的说法寻找证据。

“这（检验报告）证实了我们的所有怀疑，”苏哈说。“科学检验证实他不是自然死亡，我们有科学证据证明他是被杀的。”上述瑞士专家组周二将检验报告交给了苏哈的律师及巴勒斯坦驻日内瓦的官员。

苏哈没有指控任何国家或任何人，她承认阿拉法特树敌众多。但她指出，以色列曾称阿拉法特为和平障碍。

她对路透称，肯定是“他的亲密圈内”某人下的毒，因为专家曾对她说毒可能是被下在了阿拉法特饮用的咖啡、茶或水中。

“我对这些事很气愤，感觉再次为失去他而心痛。这是懦夫的行径。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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