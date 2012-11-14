中国重申支持巴勒斯坦“入联”要求

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透北京11月13日电---中国外交部发言人洪磊周二在例行记者会上表示，中方对巴勒斯坦在“入联”问题上的相关要求予以支持。联合国大会拟于近期决定是否同意巴勒斯坦成为联合国观察员国。
中国与巴勒斯坦历来关系密切。近年来，中国同以色列的关系也得到良好发展，特别是在国防领域。
洪磊称，中国“对巴方在‘入联’问题上的相关要求予以理解、尊重和支持”。
“中方一贯支持巴勒斯坦人民争取恢复民族合法权利的正义事业，始终认为独立建国是巴人民的合法权利，也是落实‘两国方案’的基础。”
美国政府称，希望看到巴勒斯坦最终“入联”，但也希望这是同以色列谈判的结果。美国在联合国安理会拥有否决权，可以阻止巴勒斯坦被完全承认为联合国成员国，但联合国大会仍可以给予巴勒斯坦观察员国地位。
巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）周一重申，考虑在巴勒斯坦获得联合国观察员国地位後重启巴以和谈。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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