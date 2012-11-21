巴勒斯坦特使将访华讨论加沙危机

勒庞拒绝警方传唤 不就相关指控接受讯问--勒庞律师
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透北京11月21日电---中国外交部周三称，巴勒斯坦总统特使、巴人民党总书记萨利希将访华讨论加沙危机，同时中国也在接触冲突中的所有相关方，以寻找危机解决方案。
中国是联合国安理会常任理事国，在安理会拥有否决权。中国在中东地区外交问题上一向保持低调，但同巴勒斯坦的良好关系已保持数十年。
不过近年来，中国也同以色列发展了良好关系，特别是在国防领域。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上宣布，萨利希将於11月22-24日访华。
“中方高度关注加沙局势，”华春莹表示。“我们同以色列、巴勒斯坦等有关各方密切联系，敦促有关方面特别是以方保持最大限度克制，尽快实现停火，避免局势升级。”
“（中国）支持国际社会包括联合国安理会为此采取必要行动，”她说道。
“中方将继续以自己的方式为缓和巴以局势、维护地区和平稳定做出不懈努力。”
她还表示，中国还“支持联合国安理会响应包括阿拉伯国家在内国际社会的呼声，尽快就加沙局势问题发出一致、有力声音，推动缓和紧张局势”。
华春莹称，中国外长杨洁篪日前就此同埃及外长阿姆鲁通电话，支持埃及等阿拉伯国家和阿盟为缓和局势所做努力。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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