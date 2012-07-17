希拉里：美以在伊朗问题上步调一致

路透耶路撒冷7月16日电（记者 Arshad Mohammed）---美国国务卿希拉里周一称，美国和以色列在阻止伊朗制造核弹方面“步调一致”。

耶路撒冷是希拉里亚洲及中东行的最後一站。希拉里称，她与以色列总理内塔尼亚胡就继续向伊朗施压的具体措施进行了讨论。

外界普遍认为，以色列是中东唯一拥有核武能力的国家，该国明确表示，如果外交途径无法解决伊朗核问题，将对伊朗采取打击行动。

西方国家指责伊朗秘密研制核武器，伊朗对此予以否认，坚称伊朗储备浓缩铀，只是为了发电和医用。

伊朗与大国的核谈判迄今未取得突破性进展。

希拉里称，尽管华府更倾向通过外交途径解决与伊朗的僵局，但“我们的选择是明确的，美国将动用一切力量，阻止伊朗获取核武器”。

希拉里还指责伊朗迄今未能对外交解决方式做出回应。

她在提及与内塔尼亚胡的会面时称：“完全可以说，在努力推动对伊朗的决定产生最大化影响上，我们当前步调一致。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。