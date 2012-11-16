埃及总统谴责以色列空袭加沙 派总理前往访问

路透开罗11月15日电（记者 Marwa Awad/Omar Fahmy）---埃及总统穆尔西周四谴责以色列空袭加沙地带，称这是不可接受的侵略行为，并派该国总理前往加沙访问，以示对巴勒斯坦的支持。

穆尔西来自穆斯林兄弟会，今年成为埃及首位民选总统，以色列空袭加沙令他面临巨大考验，因他需要在表现出与加沙的伊斯兰人士站在一起以及依赖美国援助上作出平衡。

穆尔西在电视讲话中称，“我们在与加沙人民和巴勒斯坦人保持联系，我们会一直支持他们，直到制止侵略。以色列人必须明白，这种侵略行为是不可接受的，只会导致地区不稳定。”

内阁消息人士称，埃及总理及情报部门负责人周五将访问加沙，与哈马斯官员举行会晤，并向巴勒斯坦人表示支持。

埃及总统发言人Yasser Ali称，卫生部长及穆尔西的数名助手将陪同总理前往。

埃及已召回该国驻以色列大使，并呼吁联合国安理会制止此次军事行动。

此次事件中，16名巴勒斯坦人死亡，其中有五名儿童，三名以色列人丧生。（完）

编译：程芳 发稿：张家伟

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