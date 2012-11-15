哈马斯火箭弹导致三名以色列人丧生

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透加沙11月15日电（记者 Nidal al-Mughrabi）---哈马斯一枚火箭弹周四击中加沙地带北部，导致三名以色列人丧生。此前以军战斗机对加沙市内和附近的目标进行了轰炸，导致13名巴勒斯坦人身亡。
哈马斯组织称，向特拉维夫发射了一枚一吨重、伊朗制造的Fajr 5火箭弹。不过没有关於特拉维夫市受到影响的报导。特拉维夫位於加沙以北50公里。
伊朗支持并武装哈马斯，与以色列仇恨极深。伊朗谴责以色列国防军发起的军事行动是“有组织的恐怖主义”。
以色列更加担忧埃及的态度。周二埃及新伊斯兰政府为巴勒斯坦和以色列促成了一个停火协议，不过第二天就因以色列袭击致使哈马斯军事领导人身亡而破裂。哈马斯是目前控制埃及的穆斯林兄弟会的分支。
埃及谴责以色列的军事行动，并召回了驻以色列大使。以色列驻埃及大使也离开了开罗，称是日常回国探亲，以色列称其驻埃及大使馆将继续开放。
以色列军方称，在其“防卫之柱”行动第二天清晨，该国铁穹防御系统击落了从加沙发射的130多枚火箭弹中的几十枚。不过其中一枚火箭弹突破了铁穹防御系统。
以色列警方称，一枚火箭弹击中了位於加沙以北约25公里的Kiryat Malachi镇一栋四层建筑，导致三人死亡。他们是近期冲突开始後第一批遇难的以色列人。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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