路透开罗/加沙11月21日电（记者 Marwa Awad/Nidal al-Mughrabi）---以色列和哈马斯周三同意埃及提出的停火协议，终止已持续八天的冲突，冲突已导致162名巴勒斯坦人和5名以色列人丧生。

停火时间是1900 GMT，此前双方还在激战，加沙城内出现数次爆炸，以色列城市Beersheba遭到火箭弹袭击。

以色列一名警方发言人表示，停火开始後，仍有从加沙射出的数十枚火箭弹落在以色列境内的无人地带。

“Allahu akbar（真主至大），亲爱的加沙人民，你们获胜了。你们打败了犹太人嚣张的气焰。”停火协议生效後，加沙内的清真寺喇叭中传出上述口号。

十五分钟後，加沙城内响起庆祝的枪声，随後挥舞巴勒斯坦国旗的民众逐渐走上街头。哀怨的妇女将身体探出窗口，烟花照亮了天空。

哈马斯领导人欢迎停火协议，将其称作武装反抗的巨大胜利，并感谢埃及发挥的作用。

以色列军方电台报导，一些以色列人抗议停火协议，尤其是南部城镇Kiryat Malachi，冲突中一枚来自加沙的火箭弹击中该城镇，导致三名以色列人丧生。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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