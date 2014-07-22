中东情势：以色列继续进攻加沙并称未接近停火，冲突已致逾600人丧生

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透加沙/耶路撒冷7月22日 - 以色列周二继续攻击加沙地带，称并未接近停火，同时美国和联合国外交高官推动旨在停止冲突的磋商，目前冲突已经造成逾600人丧生。
美国国务卿克里在埃及举行磋商。联合国秘书长潘基文先是在特拉维夫会见以色列总理纳坦亚胡，而后又在约旦河西岸会见巴勒斯坦总理。
但是，加沙地带的冲突并未缓解，大量浓烟飘向空中，以色列仍在密集轰炸该地区。
一枚从加沙发射的火箭弹在本-古里安国际机场附近爆炸，造成两人受伤，美国联邦航空管理局(FAA)随后宣布，至少在24小时内禁止美国航空公司的航班飞往该机场或从该机场起飞。本已受到旅游团取消影响的以色列经济再次受到打击。
德国汉莎航空(Lufthansa AG) 、法国航空 、荷兰皇家航空(KLM)、挪威航空(Norwegian Air) 、北欧航空(SAS) 和土耳其航空(Turkish Airlines)等欧洲航空公司，亦表示暂停飞往以色列的航班。以色列航空(El Al)表示航班照常。
“未接近停火，”以色列司法部长莉芙妮(Tzipi Livni)接受以色列Army Radio采访时表示，“我没有看到隧道尽头的光明。”(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha