伊朗谴责以色列空袭加沙之举为“恐怖主义”

路透迪拜11月15日电---以色列在加沙地带对巴勒斯坦武装分子发起攻击，伊朗周四对此予以谴责，称此举为“有组织的恐怖主义”。

根据半官方的法斯通讯社(Fars)的报导，伊朗外交部发言人梅赫曼帕拉斯特(Ramin Mehmanparast)表示：“伊朗认为以色列军队杀害平民的犯罪行为是有组织的恐怖主义，对其予以强烈谴责。”

梅赫曼帕拉斯特还谴责称，在以色列发动攻击後，“声称维护人权的国际组织缄默不语”。

以色列周三对加沙的空袭造成哈马斯军事指挥官死亡，该国还威胁要入侵该地区。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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