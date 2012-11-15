伊朗谴责以色列空袭加沙之举为“恐怖主义”

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透迪拜11月15日电---以色列在加沙地带对巴勒斯坦武装分子发起攻击，伊朗周四对此予以谴责，称此举为“有组织的恐怖主义”。
根据半官方的法斯通讯社(Fars)的报导，伊朗外交部发言人梅赫曼帕拉斯特(Ramin Mehmanparast)表示：“伊朗认为以色列军队杀害平民的犯罪行为是有组织的恐怖主义，对其予以强烈谴责。”
梅赫曼帕拉斯特还谴责称，在以色列发动攻击後，“声称维护人权的国际组织缄默不语”。
以色列周三对加沙的空袭造成哈马斯军事指挥官死亡，该国还威胁要入侵该地区。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。