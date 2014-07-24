哈梅内伊呼吁终结以色列政权

路透迪拜7月23日 - 伊朗最高领袖哈梅内伊周三呼吁举行一场全民公投，希望生活在以色列境内的阿拉伯人和犹太人能终结以色列政权，但同时表示，在公投举行前，武装抵制是必要的。

哈梅内伊和他的前任霍梅尼多年来屡次呼吁终结以色列政权，包括通过该地区全民公投的方式。该地区以巴勒斯坦人为主。

自以色列7月8日开始进攻加沙地带以来，这是哈梅内伊首次就以色列进行公开表态，他在讲话中再次重申了这一呼吁。

哈梅内伊在德黑兰对大学生发表演讲时表示：“有合理且切实可行的方法来实现这一目的，那就是让生活并属于那里的人们通过全民公投来选择他们的政府。这样就可以结束这个篡权的假政权。”

“在等待这个冷血的杀人政权终结的过程中，有力的武装抵制是进行应对的唯一方式。”

哈梅内伊首次明确表示，他指的是以色列的解体，而非犹太人的死亡。

他在演讲中称：“以色列的毁灭是唯一的解决办法，但这并不意味着要毁灭该地区的犹太人。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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